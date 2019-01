Previsioni Meteo : intensa perturbazione a metà settimana, torna la neve anche in pianura!

La “porta atlantica” pare essersi definitivamente sbloccata dopo una chiusura davvero prolungata che aveva “regalato” al nord l’ennesima lunghissima fase di siccità che ha pesantemente condizionato l’innevamento alpino. Da diversi giorni stiamo assistendo al transito di una serie di perturbazioni che poco alla volta stanno permettendo l’arrivo di nevicate sia in alta quota che anche a quote piuttosto basse sul settentrione, mentre il centro-sud è alle prese con frequenti piogge.

A metà settimana, esattamente tra mercoledì e giovedì, transiterà una nuova intensa perturbazione artica, proveniente dal nord Atlantico, che attraverserà tutta la penisola garantendo una nuova dose di piogge e nevicate. La massa d’aria fredda di origine artica attraverserà domani la Gran Bretagna e la Francia, dopodichè si getterà nel Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano determinando la formazione di un minimo di bassa pressione.

Questa depressione svilupperà nubi e precipitazioni su gran parte del centro-nord Italia nella prima parte di mercoledì, ma l’attenzione ricade principalmente sul nord Italia dove l’aria sarà abbastanza fredda per permettere l’arrivo della neve a quote bassissime.

Ci aspettiamo nevicate fino in pianura sul Piemonte, Lombardia ed Emilia sino alle porte di Bologna ma con accumuli molto variabili e ancora incerti. Probabilmente sarà l’Emilia a ricevere gli accumuli nevosi maggiori (anche oltre 10 cm in pianura) mentre regioni come Piemonte e Valle d’Aosta potrebbero risultare leggermente in ombra e dunque potrebbero assistere solo a deboli e sparse nevicate. La neve raggiungerà anche il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Liguria fino a quote di bassa collina. Non escludiamo l’arrivo della neve tra Savona e Genova nel corso della giornata di mercoledì e locali nevicate al piano sul Veneto in occasione dei rovesci più intensi.





Giovedì il tempo tenderà rapidamente a migliorare ma ancora qualche nevicata potrà interessare il nord-est fino a quote molto basse : il maltempo si concentrerà sul centro-sud dove invece la neve farà visita solo alle medio-alte quote.



Articolo di Raffaele Laricchia

