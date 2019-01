Protezione Civile: allerta per forte maltempo e abbondanti nevicate domani al centro-nord

Una perturbazione nord-atlantica porterà nella giornata di domani diffuso e forte maltempo al centro-nord, con nevicate che nella prima parte del giorno interesseranno anche le zone pianeggianti del Nord-Ovest.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 1 Febbraio 2019

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, alta Toscana ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Lazio Meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania e resto della Toscana, con quantitativi cumulati moderati, specie su Lazio meridionale, Molise occidentale e Campania settentrionale;

– da isolate a sparse, su settori pianeggianti di Friuli Venezia Giulia e Veneto, Lombardia sud-orientale, Umbria, Appennino marchigiano, Puglia settentrionale, Basilicata occidentale, Sardegna, Calabria tirrenica settentrionale e resto di Emilia-Romagna, Lazio e Molise, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulla Sardegna.

Nevicate:

– fino a quote di pianura su Valle d’Aosta, Piemonte, entroterra ligure, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino-Alto Adige e settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con apporti da moderati ad abbondanti, specie su tutti i settori alpini e Piemonte meridionale;

– inizialmente a quote superiori a 300-500m su restanti settori di Lombardia e Liguria, Emilia-Romagna occidentale, settori prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con accumuli generalmente deboli e quota neve in rapida risalita.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori mattutini bassi al nord-ovest; in generale sensibile aumento su tutto il centro-sud, marcato nei valori minimi al centro, valori serali in sensibile aumento al nord-est.

Venti: forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca su Sardegna e sulle zone tirreniche, dal pomeriggio in locale estensione alle restanti zone peninsulari e sui settori costieri del Triveneto; forti settentrionali sulla Liguria di Ponente, dal pomeriggio forti meridionali sulla Liguria di Levante.

Mari: agitati il Mare di Sardegna, dal pomeriggio il Mar Ligure ed il Tirreno settentrionale; molto mossi i restanti bacini, in serata tendenti a localmente agitati il Tirreno meridionale e l’Adriatico al largo.







Articolo di Francesco Ladisa

