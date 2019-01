Toscana : nevica a quote bassissime! Fiocchi grossi a Siena, imbiancata anche Firenze!

Davvero clamorosa la nevicata in atto in queste ore sulla Toscana, sicuramente poco prevista e inaspettata : un flusso di instabilità proveniente dal mar Ligure sta continuando a sovrastare la Toscana dove persiste aria molto fredda nei bassi strati. Ecco spiegate le nevicate in atto in diverse zone della regione a quote quasi pianeggianti. Tutto questo mentre su quasi tutto il centro-nord Italia il tempo è in miglioramento.

In particolare spiccano le nevicate su Siena, già ben interessata ieri (vedi qui), e su Firenze. Sulla città senese è in atto un’abbondante nevicata con fiocchi grossi che ha nuovamente imbiancato vaste aree cittadine e le piazze più importanti. Situazione simile a Firenze dove nevica in maniera fitta da più di un’ora e già troviamo un velo bianco in diverse zone della città, specie sui quartieri meridionali. Si tratta della prima nevicata stagionale per Firenze.

Stupende le foto che arrivano in redazione da Firenze e Siena :

Firenze - zona Arcetri Firenze Firenze Siena Siena Prev 1 of 5 Next

Il tempo tenderà a migliorare momentaneamente nel primo pomeriggio, mentre in serata giungerà una nuova perturbazione che porterà con se aria più mite e piogge su quasi tutta la Toscana.







Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK

Ultime notizie Leggi tutte