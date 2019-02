Aeronautica Militare: maltempo e forti venti fra prossime ore e domani

La forte perturbazione nord-atlantica giunta sull’Italia continuerà ad insistere nelle prossime ore, con forte maltempo su molti settori della penisola.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, in vista di ulteriori nevicate al Nord, piogge e temporali e anche forti venti e mareggiate.

– NEVICATE ABBONDANTI FINO A QUOTE DI PIANURA SUL PIEMONTE E FINO A LIVELLO COLLINARE SU LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE PER LE PROSSIME 12 ORE, DI MODERATA INTENSITA’ FINO A QUOTE COLLINARI SULLA LIGURIA PER LE PROSSIME 12 ORE, ABBONDANTI SU VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA CON QUOTA NEVE OLTRE I 1200 METRI PER LE PROSSIME 24 ORE;

– PIOGGE CONGELANTESI (GELICIDIO) SU APPENNINO EMILIANO, LIGURE E PAVESE PER LE PROSSIME 12/18 ORE;

– PRECIPITAZIONI DIFFUSE ED ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO PER LE PROSSIME 18 ORE SULL’EMILIA-ROMAGNA CENTROCCIDENTALE E PER LE PROSSIME 24/30 ORE SU LIGURIA E TOSCANA, SU QUEST’ULTIMA REGIONE SPECIE SUL SETTORE SETTENTRIONALE;

– VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU RILIEVI APPENNINICI DI EMILIA-ROMAGNA, MARCHE, LAZIO NONCHè SU LIGURIA DI LEVANTE, SARDEGNA, TOSCANA ED UMBRIA PER LE PROSSIME 24 ORE, E SULLE AREE MONTUOSE DI ABRUZZO E MOLISE PER LE PROSSIME 36 ORE.

SI PREVEDONO DA OGGI VENERDI’ 1 FEBBRAIO 2019:

– PIOGGE CONGELANTESI (GELICIDIO) SU PIEMONTE SUDORIENTALE PER LE PROSSIME 12 ORE;

– STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE E CANALE DI SARDEGNA PER LE PROSSIME 36 ORE.





DALLE PRIME ORE DI DOMANI SABATO 2 FEBBRAIO 2019 E PER LE SUCCESSIVE 24 SI PREVEDONO:

– PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU UMBRIA E LAZIO;

– VENTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA SICILIA, IN ESTENSIONE DALLA MATTINATA DI DOMANI

ALLA PUGLIA.

– STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU ADRIATICO CENTROMERIDIONALE ED ALTO IONIO.



Articolo di Francesco Ladisa

