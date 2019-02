Valanga travolge auto su statale del Brennero, illeso il conducente

Una valanga si è verificata nelle prime ore del mattino sul tratto austriaco della statale del Brennero, tra le località di Schoenberg e Matrei.

La grossa massa di neve ha travolto un’autovettura in transito, ma per fortuna il guidatore è rimasto illeso. La slavina, di un fronte dieci metri, si è staccata da un pendio che sovrasta la strada, spingendo l’auto verso il guardrail. La strada risulta chiusa al traffico in entrambi le direzioni.

Viste le abbondanti nevicate in quota e i venti forti, il rischio valanghe è alto per le prossime ore anche nei territori alpini italiani, dalla Valle d’Aosta al Friuli Venezia Giulia.



Articolo di Francesco Ladisa

