Meteo : depressione oggi nel mar Ionio, forti piogge e temporali al sud!

La perturbazione nord atlantica che ha colpito il centro-nord negli ultimi giorni, provocando anche parecchi disagi per via delle piogge intense e la fusione della neve in Appennino, si è spostata verso sud, sul mar Ionio, dove ha innescato la formazione di un vortice di bassa pressione piuttosto profondo.

Questa nuova depressione ha raggiunto i 990 hpa e sta sviluppando vaste bande nuvolose che si dirigono sulle regioni del sud, portando piogge estese e a tratti di forte intensità. Inoltre il ciclone sta richiamando aria più fredda dai Balcani verso la nostra penisola, comportando un generale calo delle temperature dopo la mite sciroccata occorsa nei giorni scorsi.

Nel corso della giornata di oggi, 4 febbraio 2019, il tempo avremo condizioni di maltempo sulle regioni del sud e del medio-basso Adriatico : ci aspettiamo piogge intense su Salento, Basilicata ionica, Calabria ionica e Sicilia centro-orientale. Piogge più deboli saranno possibili su Puglia centro-settentrionale, Molise, Abruzzo, Campania, Marche, Basilicata tirrenica, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale. Sui settori ionici del Meridione non escludiamo locali accumuli di pioggia superiori ai 100/150 mm entro le prossime 24 ore (specie a ridosso dell’Appennino calabrese, nel messinese e nel catanese). La neve cadrà oltre i 700 metri sull’Appennino tra Abruzzo, Molise, e Puglia, mentre scenderà oltre i 1000 metri più a sud.

Tempo in deciso miglioramento al nord dove torna a splendere il Sole pressocchè ovunque. Stabile anche su Lazio, Umbria, Toscana e Sardegna.

VENTI IN RINFORZO





Il vortice di bassa pressione innescherà raffiche di vento piuttosto intense di grecale (nord-est) su tutto il centro-sud sin verso la Sardegna (venti fino a 50-60 km/h). Entro stasera e domani i venti intensi settentrionali coinvolgeranno anche le regioni del sud.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK





Ultime notizie Leggi tutte