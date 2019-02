Meteo Protezione Civile domani: tempo stabile su tutta la penisola

Nella giornata di domani avremo condizioni di stabilità atmosferica sull’intero territorio nazionale, grazie all’alta pressione. Vediamo il bollettino meteo a cura della Protezione Civile:

Previsioni meteo Giovedì 7 Febbraio 2019

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Calabria meridionale e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sulle zone interne peninsulari del Centro; massime in locale sensibile rialzo sui settori appenninici del Centro, specie sull’Abruzzo.

Venti: localmente forti settentrionali su Puglia meridionale e settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia, in ulteriore attenuazione.

Mari: inizialmente molto mossi lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico meridionale, con moto ondoso in rapida attenuazione.

Articolo di Francesco Ladisa



SEGUI INMETEO SU FACEBOOK





Ultime notizie Leggi tutte