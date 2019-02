Meteo : oggi tempo in peggioramento, occhio alle piogge. Mite al sud!

Come vi anticipammo ieri, il tempo sta rapidamente peggioramento a cominciare dai settori più a nord, per effetto di una perturbazione nord Atlantica che si fa via via sempre più presente nel Mediterraneo. Il fronte perturbato sta scorrendo sul Settentrione dove non mancano anche locali piogge, mentre al sud persiste la stabilità.

Nel corso della giornata di oggi 10 febbraio 2019 la situazione resterà pressocchè invariata : la perturbazione continuerà a scorrere sulle regioni del nord e del medio-alto Tirreno “regalando” piogge sparse e spesso deboli. I fenomeni interesseranno principalmente Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria centro-orientale e grossomodo l’Appennino centro-settentrionale.

Fenomeni assenti su Liguria occidentale, Piemonte e Valle d’Aosta, poste sottovento rispetto al flusso umido e instabile sud-occidentale. Le piogge potrebbero risultare a tratti insistenti sui settori pedemontani e collinari del Triveneto e sulle aree esposte come spezzino, Garfagnana e Lunigiana.

La neve scenderà sulle Alpi oltre gli 800/1000 metri di quota, oltre i 1300/1500 metri sull’Appennino.

Un po’ di nubi raggiungeranno anche le regioni centrali adriatiche e la Sardegna ma senza piogge. Al sud persisterà il bel tempo per tutta la giornata e raggiungeremo anche l’apice della mitezza : ci aspettiamo temperature massime fino a 18-19°C.





Articolo di Raffaele Laricchia

