Scossa di terremoto nel Mar Adriatico: avvertita sul Gargano fra Peschici e Vieste

Una scossa di terremoto è stata avvertita sul Gargano, nella Puglia settentrionale, alle ore 20.00.

Dalle rilevazioni dell’INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto è stato di magnitudo 3.2 sulla scala Richter si è verificato in mare a una ventina di chilometri dalla costa garganica.

Le onde sismiche hanno raggiunto in particolare il tratto costiero del Gargano, fra le località di Vieste e Peschici, dove in molte persone hanno avvertito distintamente la scossa di terremoto. Naturalmente non si segnalano danni.

La scossa di terremoto è avvenuta a una profondità di 10 km.

Articolo di Francesco Ladisa



