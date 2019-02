Meteo Protezione Civile domani: instabilità in arrivo dal pomeriggio al centro-sud

Nella giornata di domani assisteremo ad un peggioramento atmosferico sulle regioni del centro-sud, in particolar modo sui settori adriatici. L’instabilità comparirà nel corso della seconda parte del giorno.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 22 Febbraio 2019

Precipitazioni: dal pomeriggio isolate, anche a carattere di rovescio, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata orientale, Calabria centro-meridionale e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: isolate in serata su Abruzzo e Molise a quote superiori a 1100-1200 metri, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nebbie diffuse, nottetempo ed al primo mattino, sulla Pianura Padana e sull’alto versante Adriatico, in graduale dissolvimento nel corso della mattinata.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: tendenti a forti settentrionali sulle zone alpine e dal pomeriggio-sera su regioni adriatiche e localmente su tutte le regioni meridionali, con possibili raffiche di burrasca sul medio-versante adriatico.

Mari: dal pomeriggio tendenti a molto mossi i bacini centro-meridionali e l’Adriatico settentrionale, fino a localmente agitato in serata l’Adriatico centrale.





Articolo di Francesco Ladisa

