Meteo Protezione Civile domani: freddo, venti forti, mareggiate e neve in pianura

Una veloce ma intensa irruzione d’aria fredda produrrà nella giornata di domani un brusco calo delle temperature al centro-sud, accompagnato da forti venti e anche nevicate fino a bassa quota, a tratti in pianura.

Vediamo le zone interessate nel bollettino della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 23 Febbraio 2019

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, Basilicata occidentale, Calabria e Sicilia orientale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori montuosi della Calabria settentrionale;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Abruzzo, Molise e sul resto del meridione, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: da sparse a diffuse, a quote superiori a 200-300 metri, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria settentrionale, localmente fino a quote di pianura; a quote superiori a 400-600 metri sul resto del Sud; apporti al suolo da deboli a moderati, puntualmente abbondanti a quote di montagna.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile o marcata diminuzione su tutta la Penisola.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su tutte le regioni centro-meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte, specie sulle zone costiere e sui rilievi; localmente forti settentrionali al nord, con ulteriori rinforzi di Bora sul triestino.

Mari: tutti da molto mossi ad agitati, tendenti a molto agitati l’Adriatico centro-meridionale, il Tirreno centro-meridionale, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia.





Articolo di Francesco Ladisa

