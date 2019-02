Meteo Protezione Civile domani: tempo in deciso miglioramento, temperature in aumento

Condizioni meteo in deciso miglioramento domani dopo l’impulso perturbato di queste ore al Sud Italia. Alta pressione e temperature miti al Centro-Nord.

Previsioni meteo Martedì 26 Febbraio 2019

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in generale e sensibile aumento su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio e sulle regioni meridionali, ove il rialzo sarà anche marcato su Basilicata e Puglia.

Venti: localmente forti nord-occidentali sui settori adriatici di Abruzzo e Molise e su Puglia, settori ionici di Basilicata e Calabria e sulla zona dello Stretto di Messina, con raffiche di burrasca in serata su Puglia meridionale e settori ionici.

Mari: molto mossi il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia, con moto ondosi in attenuazione; molto mossi l’Adriatico centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione.





Articolo di Francesco Ladisa

