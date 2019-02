Tragedia ad Acireale : trovati senza vita due dei tre ragazzi dispersi

Giungono notizie tragiche da Acireale, in provincia di Catania, dove ieri tre ragazzi sono stati trascinati in mare, assieme alla loro auto, durante le devastanti mareggiate che hanno colpito la Sicilia. Ve ne avevamo parlato in questo articolo. I tre ragazzi risultavano dispersi sino a questa mattina, ma le ricerche dei sommozzatori hanno purtroppo portato alla luce due dei tre ragazzi, entrambi senza vita.

I due ragazzi sono stati recuperati da una motovedetta della Guardia Costiera di Catania, mentre ancora nessuna notizia per il terzo disperso su cui purtroppo le speranze di ritrovarlo in vita si riducono sempre più.

Di seguito il video del recupero dell’auto dei ragazzi, una Fiat Panda, che era stata trascinata in mare dalle onde.





Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Ultime notizie Leggi tutte