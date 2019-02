Meteo Protezione domani. tempo stabile salvo deboli precipitazioni all’estremo Sud

Nella giornata di domani avremo condizioni meteo generalmente stabili sull’Italia, salvo deboli precipitazioni su fra Sicilia e Calabria.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Mercoledì 27 Febbraio 2019

Precipitazioni: isolate su Calabria centro-meridionale e Sicilia settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento nei valori minimi al centro-sud.

Venti: forti dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con rinforzi di burrasca su Puglia meridionale e regioni ioniche; localmente forti settentrionali sui settori adriatici di Abruzzo e Molise; in generale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera.

Mari: molto mossi l’Adriatico centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, fino ad agitati lo Ionio ed il Canale d’Otranto; localmente molto mosso il Tirreno meridionale, specie settore est; moto ondoso in graduale calo a partire dai bacini centrali e dal tardo pomeriggio-sera.





Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Ultime notizie Leggi tutte