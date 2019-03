Meteo Protezione Civile domani: tempo generalmente stabile

La giornata di domani vedrà condizioni meteo nuovamente più stabile sulla nostra penisola. Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Martedì 5 Marzo 2019

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio, su Lazio meridionale, Molise occidentale e Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori minimi in sensibile diminuzione sui settori alpini ed in locale sensibile aumento sulle zone interne del centro-sud peninsulare.

Venti: localmente forti occidentali su Toscana e rilievi di Umbria e Marche.

Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure, localmente molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio meridionale, tutti con moto ondoso in attenuazione.





Articolo di Francesco Ladisa

