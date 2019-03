Meteo : un po’ di nubi al centro-sud, ma è dominio anticiclonico. Temperature oltre 20°C!

La blanda perturbazione che ieri ha interessato il nord si è rapidamente spostata ad est e ha lasciato alle sue spalle un debole flusso umido che si sta traducendo in un cospicuo aumento delle nubi su molte regioni del centro-sud, ma senza precipitazioni. L’anticiclone continua dunque a presentarsi molto invadente sul Mediterraneo dove porta clima molto mite e generalmente stabile.

Nel corso della giornata di oggi, 5 marzo 2019, il tempo si presenterà stabile pressocchè ovunque, tuttavia non mancheranno locali addensamenti specie su Campania, Puglia, Lazio, Molise, Abruzzo, Basilicata e Calabria. Cieli che, su queste regioni, si presenteranno spesso nuvolosi ma senza alcun rischio di piogge. Cieli sereni invece al nord.

Temperature in ulteriore aumento, tanto che sul medio-basso Adriatico potranno toccarsi anche i 22°C. Altrove temperature tra i 16 e i 20°C, quindi sempre in un contesto molto mite e con valori superiori alle medie del periodo.





Articolo di Raffaele Laricchia

