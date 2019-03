Meteo : altra perturbazione in arrivo, torna la pioggia stasera al nord?

Come già vi anticipammo la scorsa settimana l’Italia vivrà una fase decisamente più dinamica nel corso di questo marzo, caratterizzata da un’alternanza rapida tra alte pressione miti e basse pressioni in grado di riportare un po’ di pioggia sulle nostre regioni. Dopo il rapido guasto di lunedì ecco che un nuovo fronte perturbato si appresta ad interessare l’Italia e comincerà oggi dalle regioni settentrionali come vi parleremo più avanti.

Questa nuova perturbazione sarà anch’essa piuttosto rapida e già domani sera avrà totalmente abbandonato la nostra penisola lasciando spazio al nuovo ritorno dell’alta pressione (anche in questo caso sarà una situazione in rapida evoluzione che culminerà probabilmente con l’arrivo di un’altra perturbazione tra il week-end e l’inizio della prossima settimana).

Ma ora concentriamoci sulla giornata di oggi, 6 marzo 2019 :

NORD – mattinata stabile e soleggiata su gran parte del settore, anche dove ora troviamo nebbie fitte (in pianura Padana). Le nebbie infatti tenderanno gradualmente a diradarsi nel corso della mattina. Aumentano le nubi dal pomeriggio, ma il vero peggioramento giungerà in serata con l’arrivo di piogge su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. I fenomeni saranno deboli o al più moderati. La neve scenderà solo sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri di altitudine. Cieli da poco nuvolosi a nuvolosi sul nord-est, senza fenomeni.

CENTROSUD – Stabile e soleggiato per tutta la giornata grazie al dominio dell’alta pressione. Isolati addensamenti sulla Sardegna occidentale e i litorali tirrenici dalla Toscana alla Campania. Temperature in ulteriore aumento sul medio-basso Adriatico dove registreremo massime fino a 22°C.





Pubblicate le tendenze sulla Primavera 2019! Vediamo come potrebbe evolvere LEGGI QUI >>>

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Ultime notizie Leggi tutte