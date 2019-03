Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 6 marzo 2019 (ultimi terremoti, orario)

Terremoto in tempo reale, INGV / Deboli scosse nella notte rilevate nel catanese e sull’Appennino centrale, tra maceratese e perugino. Altrove nulla da segnalare al momento.

Di seguito troverete l’elenco con tutte le scosse registrate in Italia oggi 6 marzo 2019 con magnitudo superiore al 2.0 della scala richter (secondo lo schema “orario, epicentro e magnitudo”). In caso di eventi rilevanti o ben avvertiti ci saranno focus cliccabili con maggiori informazioni. Non saranno inserite le scosse strumentali, con magnitudo inferiore al 2.0 della scala richter, a meno di eventi estremamente superficiali e quindi avvertiti dalla popolazione.

TERREMOTO – ORARIO , COMUNE DELL’EPICENTRO E MAGNITUDO

– ore 00.20 (MARCHE — USSITA, MC) – M2.4

– ore 05.01 (SICILIA — MANIACE, CT) – M2.1

– ore 05.34 (UMBRIA — CASCIA, PG) – M2.4

(ultimo aggiornamento ore 09.00)

Articolo di Raffaele Laricchia

