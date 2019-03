Meteo Protezione Civile domani: venti tempestosi al Sud, le previsioni dettagliate

Nella giornata di domani, la perturbazione a carattere freddo giunta nelle ultime ore sull’Italia si concentrerà al Sud, con gli ultimi episodi di instabilità e soprattutto venti molto forti.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Martedì 12 Marzo 2019

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, Basilicata ionica, Calabria ionica e meridionale e Sicilia nord-orientale e centrale tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Sud, Molise e Abruzzo meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: residue al mattino sull’Alto Adige; al di sopra dei 600-800 m su sull’Appennino centro-meridionale e al di sopra degli 800-1000 m sui rilievi della Sicilia settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale sensibile calo; localmente marcato, nei valori massimi, su Sicilia e Calabria.

Venti: di burrasca o burrasca forte settentrionali sulle regioni centro-meridionali, con raffiche fino a tempesta su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in progressiva attenuazione a partire da Abruzzo e Molise.

Mari: da agitati a molto agitati i bacini centro-meridionali, fino a grosso lo Ionio al largo; moto ondoso in progressiva diminuzione a partire dai bacini centrali.

Articolo di Francesco Ladisa

