Burrasca in Puglia: sospeso traffico nel porto di Bari per i forti venti

Come ampiamente previsto da giorni, una nuova ondata di maltempo sta colpendo la Puglia, con venti molto forti e mareggiate lungo la costa adriatica.

A causa delle forti raffiche che hanno raggiunto i 70-80 km/h, è stato sospeso il traffico nel porto di Bari dove le navi, al momento, non possono né salpare né attraccare: due traghetti provenienti da Grecia e Albania, infatti, hanno trovato riparo nel Golfo di Manfredonia in attesa che le condizioni meteo marine migliorino.

A Barletta, a nord del capoluogo, una impalcatura per i lavori di ristrutturazione di una palazzina è caduta in seguito al forte vento. L’imponente struttura metallica ha ceduto ed è finita sul palazzo di fronte mentre gli agenti della polizia municipale stavano eseguendo dei controlli. Per fortuna l’incidente non ha causato feriti.

In tutta la Puglia la Protezione civile ha emanato l’allerta arancione a causa dei forti venti di burrasca. La situazione migliorerà decisamente però già nella giornata di domani.

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Altri articoli