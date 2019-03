Freddo al Centro-Sud, ma nel week end esplode di nuovo la Primavera!

E’ di nuovo inverno sull’Italia e in particolar modo al centro-sud, dove stiamo riscontrando gli effetti della perturbazione a carattere freddo giunta sulla penisola ieri. In queste ore abbiamo forti venti di maestrale e temperature rigide anche in presenza del sole: un brusco cambiamento rispetto agli ultimi giorni in cui il clima era stato di stampo primaverile.

Torna la Primavera da Venerdì

Questa fase più fredda non durerà però a lungo. In base alle ultime elaborazioni dei modelli matematici di previsione, infatti, a partire da Venerdì, si osserverà una nuova espansione dell’alta pressione da Ovest e il tempo tornerà ad essere stabile e mite su tutta la nostra penisola. Un sensibile aumento termico si registrerà al Nord già Venerdì, mentre fra Sabato e Domenica le temperature aumenteranno con più decisione anche al centro-sud. La colonnina di mercurio tornerà a toccare agevolmente i 18-20 gradi durante le ore centrali del giorno.

Disturbi atlantici al Nord

Correnti più fresche e instabili di origine atlantica lambiranno tuttavia il Nord Italia nella giornata di Domenica, risultando probabilmente anche più incisive nel corso dell’inizio della settimana prossima (Lunedì-Martedì). Queste porteranno un po’ di instabilità e una fisiologica flessione termica.

Il Centro-Sud invece resterà sempre sotto la cupola anticiclonica, con sole e temperature primaverili che nel complesso potrebbero resistere a lungo.

Articolo di Francesco Ladisa

