Valanga a Courmayeur: ferito freerider russo

Una valanga si è staccata nelle ultime ore sul ghiacciaio del Toula, nell’area di Courmayeur. La slavina ha coinvolto un freerider russo, che però non è stato interamente sepolto dalla neve.

L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non risultano altre persone coinvolte.

Il distacco è avvenuto lungo un canalone nella zona a valle del rifugio Torino. Prezioso l’intervento del Soccorso alpino valdostano, che dopo un primo sorvolo di ricognizione in elicottero ha individuato il freerider.

Articolo di Francesco Ladisa

