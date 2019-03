Meteo : perturbazione al centro Italia, domani sensibile guasto al sud – PREVISIONI

Una nuova perturbazione atlantica ha raggiunto l’Italia a poche ore di distanza dall’irruzione artica che ha sferzato la nostra penisola ad inizio settimana. Questa volta l’aria risulta essere decisamente meno fredda ma l’instabilità certamente non manca specie al centro Italia dove troviamo numerosi acquazzoni e anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata un po’ di pioggia si è affaccia anche sul nord-est, ma ora il tempo è già in miglioramento.

La perturbazione si muove verso sud-est e nelle prossime ore coinvolgerà gran parte del Meridione, in particolare nelle prima parte di domani, giovedì 14 marzo. Ma vediamo il tempo nel dettaglio :

NORD – Stabile e soleggiato su gran parte del settore. Nubi alte in transito nel pomeriggio senza fenomeni. Possibilità di nevicate solo sui settori di confine alpini. Temperature in aumento.

CENTRO – residue piogge al mattino su Abruzzo meridionale e Molise, tanto Sole altrove e temperature in aumento, specie nelle massime.

SUD – Maltempo diffuso su Puglia, Campania, Basilicata e Calabria tra mattina e pomeriggio. Fenomeni deboli e sparsi in Sicilia (specie messinese). Stabile in Sardegna. Dal tardo pomeriggio tenderà a migliorare ovunque. Neve in Appennino oltre i 1300 metri di quota.

Articolo di Raffaele Laricchia

