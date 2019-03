Piogge torrenziali in Mozambico: almeno 66 vittime

Una catastrofe sta colpendo Il Mozambico negli ultimi giorni. Il paese sta facendo i conti con piogge torrenziali che si sono concentrate in particolare sull’area centro-settentrionale del Mozambico.

Secondo gli ultimi aggiornamenti ci sarebbero almeno 66 vittime ed oltre 140 mila persone in difficoltà in seguito alle alluvioni. Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi con il passare delle ore e dei giorni, anche perché permane un’allerta rossa per l’arrivo del potente ciclone tropicale Idai, che dovrebbe raggiungere il Paese tra giovedì e venerdì.

Il Consiglio dei ministri ha tenuto una riunione d’emergenza a Maputo per discutere delle alluvioni. Queste ultime, in uno dei Paesi più poveri dell’Africa, hanno già distrutto 5.756 case e creato disagi a 141.325 persone.

Ecco il ciclone Idai visto dal Satellite

Articolo di Francesco Ladisa

