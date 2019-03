Problemi per Facebook, Instagram, Whatsapp: applicazioni in tilt da ore

Da diverse ore si riscontrano seri problemi nell’utilizzo delle applicazioni della “famiglia Facebook”, ovvero Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp.

Il primo ad avere problemi è stato Facebook, che per diverso tempo non ha consentito l’invio di post e numerose altre funzioni, come inviare o rimuovere richieste d’amicizia. Ora sembra che la situazione relativa a Facebook sia parzialmente migliorata.

Tuttavia permangono i disservizi con Whatsapp: la maggior parte degli utenti (non solo in Italia ma anche all’estero) non riesce ad inviare messaggi audio o contenuti come video e immagini.

Anche Instagram fa le bizze: impossibile pubblicare “stories” sull’app ormai utilizzatissima dai giovani. Anche i post stanno avendo problemi negli ultimi minuti, sintomo che il malfunzionamento si sta diffondendo a tutte le varie funzionalità.

Al momento non è noto sapere la natura del “guasto”. E’ probabile comunque che già nelle prossime ore venga ripristinato il normale funzionamento delle App e dei vari servizi di casa Facebook.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

Articolo di Francesco Ladisa

