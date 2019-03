Meteo : depressione e piogge al sud oggi, si rinforza l’anticiclone a partire dal nord!

Risveglio autunnale quest’oggi al sud dove è giunta una nuova perturbazione abbastanza corposa dall’Atlantico, che ieri aveva portato un po’ di instabilità sul centro-nord. Questa volta l’aria risulta essere decisamente meno fredda ma l’instabilità certamente non manca dato che troviamo numerosi acquazzoni e anche qualche temporale. Stamane piove su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, a tratti anche in maniera diffusa e abbondante. Nevica oltre i 1200 metri di quota in Appennino.

La perturbazione si sta gradualmente spostando verso sud-est, pertanto alle sue spalle si sta rapidamente rinforzando l’alta pressione che poi prenderà il dominio dell’Italia nel corso del week-end. Ma su quest’ultimo punto ci ritorneremo più avanti, per il momento vediamo le previsioni per oggi, giovedì 14 marzo :

NORD – Stabile e soleggiato su gran parte del settore. Nubi alte in transito nel pomeriggio senza fenomeni. Possibilità di nevicate solo sui settori di confine alpini. Temperature in aumento.

CENTRO – residue piogge al mattino su Abruzzo meridionale e Molise, tanto Sole altrove e temperature in aumento, specie nelle massime.

SUD – Maltempo diffuso su Puglia, Campania, Basilicata e Calabria tra mattina e pomeriggio. Fenomeni deboli e sparsi in Sicilia (specie messinese). Stabile in Sardegna. Dal tardo pomeriggio tenderà a migliorare ovunque. Neve in Appennino (tra Puglia, Basilicata, Campania e Calabria) oltre i 1000 metri di quota al mattino, sin verso gli 800 metri nel pomeriggio!

Articolo di Raffaele Laricchia

