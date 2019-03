Calabria : scossa di terremoto avvertita all’alba a Vibo Valentia – dati INGV

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 15 marzo 2019, esattamente alle 06.33, sulla Calabria centrale del vibonese.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.3 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a circa 33 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente sulla Calabria centro-meridionale, nella zona di Mileto e Francica, circa 10 km a sud di Vibo Valentia.

Il terremoto è stato chiaramente avvertito nell’area epicentrale e in un raggio di almeno 30 km : ad allargare il raggio di percezione ci ha pensato l’ipocentro relativamente profondo. Decine di segnalazioni sono giunte da Vibo Valentia, Rosarno e Tropea. Il sisma è stato percepito per pochi istanti con tremori e boati.

Non ci sono danni a cose o persone.

Alle 06.34, un minuto dopo, è stata registrata una debole scossa di magnitudo 2.5 nella zona di Mileto.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km :

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Francica VV 3 1651 1651 Mileto VV 4 6763 8414 San Costantino Calabro VV 5 2239 10653 Ionadi VV 6 4238 14891 San Gregorio d’Ippona VV 6 2527 17418 Filandari VV 6 1853 19271 San Calogero VV 8 4315 23586 Dinami VV 8 2168 25754 Rombiolo VV 8 4569 30323 San Pietro di Caridà RC 8 1195 31518 Serrata RC 9 845 32363 Acquaro VV 9 2484 34847 Dasà VV 9 1208 36055 Candidoni RC 10 416 36471 Vibo Valentia VV 10 33941 70412 Stefanaconi VV 10 2494 72906 Cessaniti VV 10 3290 76196 Arena VV 10 1456 77652 Gerocarne VV 11 2248 79900 Laureana di Borrello RC 11 5174 85074 Soriano Calabro VV 12 2421 87495 Sorianello VV 12 1176 88671 Limbadi VV 12 3695 92366 Zungri VV 12 1976 94342 Sant’Onofrio VV 13 3067 97409 Pizzoni VV 14 1143 98552 Feroleto della Chiesa RC 14 1695 100247 Vazzano VV 14 1067 101314 Galatro RC 14 1709 103023 Rosarno RC 15 14841 117864 Zambrone VV 15 1775 119639 Nicotera VV 15 6290 125929 Filogaso VV 16 1417 127346 Maierato VV 16 2188 129534 Briatico VV 16 4053 133587 Maropati RC 16 1524 135111 Zaccanopoli VV 17 752 135863 Anoia RC 17 2212 138075 Spilinga VV 17 1464 139539 Pizzo VV 17 9278 148817 Joppolo VV 17 1926 150743 Giffone RC 17 1907 152650 Melicucco RC 18 5101 157751 Parghelia VV 18 1300 159051 Drapia VV 18 2085 161136 Vallelonga VV 19 706 161842 San Nicola da Crissa VV 19 1335 163177 Cinquefrondi RC 19 6539 169716 San Ferdinando RC 20 4490 174206 Tropea VV 20 6441 180647

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Altri articoli