Previsioni meteo: nuova perturbazione, da Lunedì calo termico e piogge

Previsioni meteo – Dopo un week end che trascorrerà all’insegna del bel tempo e delle temperature miti su quasi tutta l’Italia. Le condizioni meteorologiche torneranno velocemente a peggiorare nel corso della giornata di Lunedì 19 Marzo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, a partire da Lunedì, una nuova perturbazione Nord Atlantica irromperà su Mediterraneo centrale apportando un sensibile abbassamento delle temperature accompagnato da ventilazione moderata e forte e piogge su molte regioni. Le regioni maggiormente interessate saranno quelle del Nord Italia e in particolar modo del Nord Est, non si escludono forti temporali in Pianura Padana. Successivamente, nelle giornate di Martedì 20 e Mercoledì 21 Marzo queste si sposteranno al Centro Sud apportando principalmente fenomeni di instabilità sparsa.

Data la distanza temporale, la situazione potrà vedere ancora dei sensibili cambiamenti. Di conseguenza, maggiori informazioni verranno pubblicate nel corso dei prossimi aggiornamenti.

Articolo di Luca Mennella

