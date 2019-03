Meteo : inizia un altro week-end da piena primavera. Addensamenti sulle tirreniche oggi

L’alta pressione ha nuovamente conquistato il Mediterraneo ed è pronta a regalarci un nuovo week-end dal sapore pienamente primaverile su tante nostre regioni. Il Sole stamattina splende su gran parte d’Italia ad eccezione dei settori tirrenici, specie tra Lazio e Campania, dove troviamo delle “fastidiose” nubi basse che rendono il clima piuttosto uggioso e umido. Si tratta di normali nubi derivanti dall’inversione notturna nel mare e dall’accumulo di umidità, derivante proprio dall’alta pressione.

Nel corso della giornata di oggi, 16 marzo 2019, ci aspettiamo dunque una giornata prima di particolari fenomeni meteo : cieli sereni al nord, Toscana, Sardegna, Sicilia, tutto il lato adriatico e anche quello ionico. Solo su Lazio e Campania avremo ancora degli addensamenti nuvolosi anche nelle ore centrali della giornata, seppur in maniera molto meno organizzata rispetto ad ora.

In aumento le temperature massime su tutta Italia : ci aspettiamo valori anche oltre i 20°C al nord e sin verso i 22-23°C sul lato adriatico tra Abruzzo e Puglia. Qualche grado in meno sul versante tirrenico ma sempre in un contesto mite. Venti generalmente deboli.

Articolo di Raffaele Laricchia

