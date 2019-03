Frasi e aforismi per la Festa del Papà: trova il pensiero più bello per fare gli auguri

Martedì 19 Marzo si celebra la “Festa del Papà“, in occasione della solennità di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e quindi simbolo di figura paterna. Una giornata dedicata a tutti i papà e al loro prezioso e importante ruolo all’interno del nucleo famigliare.

La festa del papà nasce nei primi decenni del XX secolo, complementare alla festa della mamma per festeggiare la paternità e i padri in generale. La festa è celebrata in varie date in tutto il mondo, spesso è accompagnata dalla consegna di un regalo al proprio padre. Già nel 1871 la Chiesa Cattolica aveva proclamato San Giuseppe (festeggiato il 19 marzo) protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. Come sintetizzava papa Leone XIII: «In Giuseppe hanno i padri di famiglia il più sublime modello di paterna vigilanza e provvidenza; i coniugi un perfetto esemplare d’amore, concordia e fedeltà coniugale; i vergini un tipo e difensore insieme della integrità verginale. I nobili imparino da lui a conservare anche nella avversa fortuna la loro dignità e i ricchi intendano quali siano quei beni che è necessario desiderare. I proletari e gli operai e quanti in bassa fortuna debbono da lui apprender ciò che hanno da imitare».

La data della festa del papà, in generale, varia da territorio a territorio: nei paesi che seguono la tradizione statunitense ad esempio, la festa è organizzata nella seconda domenica di giugno; nei luoghi di tradizione cattolica (come l’Italia) invece, la celebrazione è correlata al giorno di san Giuseppe.

Vi regaliamo una serie di frasi per fare gli auguri ai Papà e celebrare la figura paterna.

Vedi anche: immagini e video per la Festa del Papà

Caro papà, passa una festa speciale, ti voglio tanto bene e per me ogni giorno è come se fosse la tua festa.

Papà fa rima con affetto e coccole e tu non me le hai mai fatte mancare!

Oggi è la festa del papà, ma per noi, che ti amiamo, ti vogliamo tanto bene e capiamo i tuoi sacrifici, pensiamo che la tua festa dovrebbe essere tutto l’anno. Auguri sinceri!

In questa giornata di festa voglio dirti, caro papà, che ti voglio tanto bene e che anche se non ci vediamo spesso ti penso ogni attimo.

La Festa del Papà è una giornata speciale, un momento in cui regalare abbracci all’uomo più importante della nostra vita.

Al mio meraviglioso papà: semplicemente essendo te stesso mi hai mostrato il modo migliore di essere. Credendo nei miei sogni mi hai reso orgoglioso di me stesso. Tanti auguri!

Un padre è meglio di cento insegnanti.

È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio.

Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva.

Ci sono giorni felici. Ci sono giorni tristi. Ci sono giorni che tutti viviamo a modo nostro. Questo è un giorno speciale perché è un giorno dedicato a una persona importante nella vita di tutti noi: è la tua festa, papà.

Un padre è qualcuno che ti prende in braccio e ti insegna a ridere. Qualcuno che quando chiudi gli occhi puoi sentire il suo cuore battere nel tuo. Qualcuno che con la sua mano grande come il cielo ti indica la strada. Qualcuno che, basta un soffio appena nei polmoni, per toglierti ogni paura. Che grande forza che ha un padre.

Quando ero triste, mettevo la cravatta di papà e diventavo eroe. Oggi mio figlio mi sveglia con un sorriso e supereroe lo sono davvero.

Quando mi sento solo e triste sei qui con me, quando i problemi sono troppi ho te accanto. Non potrò mai fare abbastanza per ricompensarti dell’amore che mi hai dato, posso solo volerti bene. Auguri papà.

Quando tutto sembra che crolli, sei il mio più sicuro rifugio papà.

Papà, quando sono vicino a te vedo il mondo sotto un’altra luce. Tanti auguri!

Articolo di Francesco Ladisa

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Altri articoli