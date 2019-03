Meteo : inizio di settimana con un po’ di maltempo, ecco dove pioverà oggi

L’egemonia anticiclonica è stata momentaneamente interrotta da uno strappo d’aria fresca nord atlantica riuscito a farsi strada sin verso il Mediterraneo nel corso delle ultime ore. Si tratta di una debole perturbazione legata in realtà ad una vasta saccatura fredda situata sull’Europa nord-orientale che però non coinvolgerà direttamente l’Italia.

Questa mattina piove su molte zone del nord-est, dal Friuli all’Emilia, e i primi fenomeni iniziano ad affacciarsi anche sulla Toscana. Discorso diverso per il nord-ovest dove la perturbazione non ha lasciato traccia e già ora splende diffusamente il Sole.

Nel corso della giornata di oggi, 18 marzo 2019, avremo ancora piogge almeno sino al primo pomeriggio su Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino dopodichè anche qui i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. La neve scenderà sulle Alpi nord-orientali oltre i 900/1000 metri di quota. Tra tarda mattina e pomeriggio fenomeni in estensione anche a Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo ma si tratterà di piogge deboli e non molto diffuse. Solo qualche nube in più in Sardegna, mentre al sud la giornata proseguirà senza particolari preoccupazioni. Nel video tutti i dettagli :

Articolo di Raffaele Laricchia

