San Giuseppe (e san Giuseppina): immagini e frasi per gli auguri di buon onomastico

Il 19 Marzo la Chiesa cattolica ricorda san Giuseppe con una solennità a lui intitolata. Il giorno di San Giuseppe coincide anche con la “festa del papà”. Giuseppe è infatti considerato patrono dei padri di famiglia, come sublime modello di vigilanza e provvidenza.

Sono tantissime le persone che portano il nome di Giuseppe in Italia e festeggiano quindi il proprio onomastico il 19 Marzo.

Per l’occasione vogliamo regalarvi una serie di immagini, frasi e pensieri, da rivolgere a coloro che portano questo nome così importante. Ecco i migliori contenuti gratuiti per fare i vostri auguri a chi si chiama Giuseppe (o Giuseppina).

IMMAGINI AUGURI DI BUON ONOMASTICO PER SAN GIUSEPPE

FRASI AUGURI DI BUON ONOMASTICO PER SAN GIUSEPPE

Sul pentagramma della vita,

le note migliori sono quelle che si suonano in due.

Auguri al mio Giuseppe.

Buon San Giuseppe a tutti.

Auguri a tutti i papà del mondo, e in particolare al mio eroe!

Il calendario oggi dice che è San Giuseppe: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

San Giuseppe. I miei auguri come sempre sono doppi a chi mi ha insegnato il bello e il brutto, il bene e il male. Auguri a chi continua a coccolarmi e a preoccuparsi per me e continua a darmi vita nonostante sia nata tanti anni fa. Auguri al mio papà Giuseppe.

Oggi la Chiesa celebra San Giuseppe, patrono universale della famiglia. Auguri a tutti coloro che ne portano il nome e ai papà.

Auguri di buon onomastico e buona festa del papà.

Buon San Giuseppe e auguri al mio papà…

Oggi Zeppole a volontà…

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 19 Marzo! Felice onomastico!

