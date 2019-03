L’Aquila, casette “post-terremoto” : crollano altri tre balconi

Tre balconi sono crollati nel complesso residenziale di Cese di Preturo, frazione di L’Aquila, dove fu sviluppato il progetto “Case” a seguito del terremoto che sconvolse la città abruzzese.

A dare la notizia è il comune de L’Aquila, il quale spiega che a subire questi danni sono state le strutture realizzate per ospitare gli sfollati del terremoto del 6 aprile 2019. Queste case si trovano all’interno del complesso situato in via Gian Maria Volontè che già in passato era stato sgomberato a causa dell’inagibilità di alcuni edifici. Dunque fortunatamente non ci sono stati feriti o vittime.

Sul posto si sono recati la Protezione Civile del comune dell’Aquila e il Corpo di Polizia municipale assieme al personale delle Opere Pubbliche. Nei prossimi giorni saranno rimossi i detriti dei crolli. I tre balconi, non i primi a crollare, possedevano difetti strutturali e soprattutto ad incidere è stata la mancata manutenzione. Il primo crollo in questo complesso di case avvenne nel 2014 quando si staccò un balcone dal secondo piano di un edificio.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Altri articoli