Strana moria di pesci in Romagna: centinaia di cefali spiaggiati da Rimini a Cattolica

Una moria di pesci è stata notata nelle ultime ore sul litorale romagnolo, in particolare nella zona che va da Cattolica a Rimini.

Centinaia i cefali spiaggiati sulla riva, dopo la burrasca degli ultimi giorni. Le segnalazioni sono arrivate numerose dalla rete: diverse persone hanno infatti postato su Facebook foto e testimonianze dell’accaduto.

Gli esperti di Arpae stanno cercando di capire le cause. Non è la prima volta che accade anche se questa volta il fenomeno sembra particolarmente esteso e importante. Non è da escludere la presenza di una sostanza nociva per i pesci nelle acque del mare.

Queste immagini sono state pubblicate nel gruppo facebook “sei di Cattolica se…” dall’utente Elena Parolin:

