Terremoto in Turchia : intensa scossa scuote il Mediterraneo orientale – 20 marzo 2019

Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata oggi 20 marzo 2019, esattamente alle 07.34 italiane (corrispondenti alle 08.34 all’epicentro) sulla Turchia occidentale.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.8 sulla scala richter con ipocentro individuato a circa 10 km di profondità. L’epicentro è stato localizzato sulla Turchia occidentale tra i centri abitati di Yumrutas, Dodurgalar, Ucan, CorumGuney, Acipayam e Denizli (circa 120 km a nord-ovest di Adalia).

Il terremoto è stato fortemente avvertito in un raggio di oltre 600-700 km, su gran parte della Turchia centro-occidentale, l’Egeo e anche nelle isole greche orientali. Tremori di diversi secondi anche nella capitale turca, Ankara. Al momento non risultano danni a cose o persone, ma dalle prime segnalazioni il sisma è risultato molto intenso nella zona epicentrale e comunque avvenuto in una zona abitata. Cercheremo di aggiornarvi nei prossimi minuti in caso di novità.

Articolo di Raffaele Laricchia

