Meteo Protezione Civile domani: tempo generalmente stabile, ultimi rovesci all’estremo Sud

La giornata di domani vedrà residue condizioni di instabilità all’estremo Sud e sulla Sardegna meridionale, altrove tempo stabile e ampiamente soleggiato.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 22 Marzo 2019

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria meridionale e settori orientali e meridionali della Sardegna, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le massime al Nord.

Venti: localmente forti orientali su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, in attenuazione.

Mari: molto mossi i bacini occidentali e meridionali con moto ondoso in attenuazione.

Articolo di Francesco Ladisa

