Meteo Protezione Civile domani: tempo stabile su tutta l’Italia

Alta pressione su tutto il territorio italiano domani con tempo stabile e generalmente soleggiato. Ecco il bollettino meteo redatto dalla Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 23 Marzo 2019

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le massime al Nord e sulle due isole maggiori.

Venti: localmente forti orientali su Sardegna meridionale e sui settori ionici di Calabria e Sicilia, in graduale attenuazione e dal pomeriggio localmente forti settentrionali sul Salento.

Mari: molto mossi il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, tutti con moto ondoso in attenuazione.

