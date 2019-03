Meteo : al via un week-end da piena primavera. Temperature oltre 20°C su tante regioni

Proprio ieri sera vi parlavamo del sempre più probabile ritorno dell’inverno nel corso della prossima settimana e anche stamattina siamo costretti a confermare questa tendenza. Il cambiamento vero e proprio avverrà nella giornata di martedì, ma sino ad allora faremo ancora i conti con l’alta pressione che ci regalerà l’ennesimo week-end pienamente primaverile praticamente su tutta Italia.

La perturbazione che nei giorni scorsi ha interessato l’estremo sud e principalmente le isole maggiori non è più un problema : stamattina splende il Sole praticamente su tutta Italia come si evince dallo scatto dal satellite. L’alta pressione dunque ci regalerà una giornata bella e soprattutto mite da nord a sud : le temperature più alte le troveremo in pianura Padana e sulle regioni tirreniche dove la colonnina di mercurio oscillerà tra i 18 e i 22°C, mentre sulle regioni adriatiche avremo qualche grado in meno a causa della provenienza marittima dei venti.

Stessa storia anche domani, che risulterà praticamente una giornata fotocopia di oggi.

Articolo di Raffaele Laricchia

