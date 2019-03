Stati Uniti, in arrivo l’aurora boreale : fenomeno eccezionale anche su Chicago e New York

Uno spettacolo a dir poco straordinario interesserà a breve l’emisfero nord ed in particolar modo gli Stati Uniti : stiamo parlando dell’aurora boreale. Una forte tempesta geomagnetica sta interessando la Terra in queste ore, e proprio stasera potrebbe regalare colori ed effetti meravigliosi nei cieli delle regioni sub-polari sin verso latitudini proibitive.

In particolare saranno gli Stati Uniti a godere di uno spettacolo davvero assoluto : la tempesta geomagnetica darà vita a breve ad un’intensa aurora boreale che scenderà addirittura a latitudini inferiori al Canada, sorvolando gli Stati Uniti centro-settentrionali. In particolare saranno Illinois, Michigan, New York e Pennsylvania a godere di questo raro fenomeno.

Secondo gli esperti del NOAA l’aurora boreale sarà visibile nella serata di oggi (sabato 23 marzo), quindi tra poche ore, sugli Stati Uniti settentrionali specie laddove il cielo sarà totalmente limpido. Lo spettacolo sarà visibile da città come Chicago e New York.

Laura Tobin, della trasmissione televisiva inglese Good Morning Britain sostiene che l’aurora sarà visibile anche nel nord dell’Inghilterra.

