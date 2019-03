Ultim’ora: nave da crociera in avaria nelle acque norvegesi, a bordo 1.300 persone

Apprensione per una nave da crociera che nelle ultime ore è andata in avaria nelle acque a largo della Norvegia. A bordo della nave, la Viking Sky, ci sarebbero almeno 1.300 persone.

Proprio in questi minuti si sta procedendo all’evacuazione con elicotteri. Le condizioni meteo avverse non rendono semplici le operazioni di soccorso.

«La nave da crociera Viking Sky ha lanciato un Sos per problemi al motore e condizioni meteo cattive» ha annunciato il centro di soccorso della Norvegia meridionale. «La barca ha solo un motore acceso e il vento è abbastanza forte (soffia a 38 nodi, ndr)», ha detto il capo delle operazioni della polizia Tor Andre Franck. Alle 16, solo una trentina di persone erano già state sbarcate dalla nave dai tre elicotteri inviati in soccorso. Franck ha aggiunto che «per evacuare tutti ci vorrà del tempo».

La nave si trova a due miglia e mezzo dalla regione di Mre og Romsdal, nell’area occidentale della Norvegia), una zona in cui si sono verificati diversi naufragi. «È pericoloso avere problemi al motore in queste acque insidiose per le barriere coralline», ha aggiunto il capo della polizia.

Articolo di Francesco Ladisa

