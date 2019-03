Viking Sky in avaria nel mare del Nord: impressionante video dalla nave

Viking Sky – Nella giornata di ieri si è diffusa velocemente la notizia di una nave da crociera che a causa di gravi avarie ai motori ha lanciato un SOS.

Infatti complice l’avaria e il mare vistosamente in tempesta, a fini precauzionali è stata richiesta l’evacuazione dei passeggeri. Infatti nel giro di poco tempo, il centro di coordinamento di salvataggio della Norvegia meridionale assicurava che non vi era alcun pericolo per le persone ancora a bordo della nave e che il ponte aereo messo in atto poteva accoglierle tutte.

In nottata, rientrata l’emergenza si sono diffusi sul web i video effettuati dai passeggeri dall’interno della nave Viking Sky. Sotto è riportato uno di questi.

Articolo di Luca Mennella

