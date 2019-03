Aeronautica Militare: nuovo avviso diffuso poco fa per il peggioramento imminente

Un nuovo avviso è stato emesso dall’Aeronautica Militare per fenomeni intensi in arrivo nelle prossime ore sull’Italia. Particolare attenzione rivolta ai venti previsti intensi su diversi settori soprattutto a partire dalla serata/nottata.

Ecco il bollettino integrale:

AVVISO DELL’AERONAUTICA MILITARE DELLE ORE 12UTC DEL 25/03/19

PERSISTONO PER LE PROSSIME 12/18 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE A VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA ED EMILIA-ROMAGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE DELLE ULTIME REGIONI.

DALLA SERATA DI OGGI LUNEDI’ 25 MARZO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, SI PREVEDONO:

– VENTI FORTI DA NORD-EST, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SU LIGURIA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, SARDEGNA, LAZIO, AREE COSTIERE DI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA GARGANICA, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ALLA CAMPANIA CENTROSETTENTRIONALE E DALLA SERATA ALLA SICILIA DOVE SPIRERANNO DA OVEST;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MARE DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE DALLA SECONDA PARTE DELLA MATTINATA DI MARTEDI’ 26 MARZO 2019 A CANALE DI SARDEGNA, TIRRENO CENTRALE PARTE OVEST E DALLA SERATA ANCHE ALLO STRETTO DI SICILIA SETTENTRIONALE.

DA DOMANI, MARTEDI’ 26 MARZO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SI PREVEDE UNA DIMINUZIONE DELLE TEMPERATURE INTORNO AI 10°C SULL’INTERA PENISOLA.

DAL POMERIGGIO DI DOMANI MARTEDI’ 26 MARZO 2019, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI MODERATE, A TRATTI ANCHE INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SULLA SARDEGNA ORIENTALE.

C.N.M.C.A.

Articolo di Francesco Ladisa

