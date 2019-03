Iran : alluvione devastante travolge la città di Shiraz [VIDEO]

Una fortissima ondata di maltempo si sta abbattendo sull’Iran, come abbiamo già avuto modo di parlarvene in questo articolo. Nelle ultime ore arrivano notizie sempre più critiche, soprattutto dalla città di Shiraz dove è in atto un alluvione storico.

Le piogge torrenziali hanno dato vita ad alluvione travolgente che sta colpendo molti quartieri di Shiraz, letteralmente in ginocchio. Un vero e proprio fiume in piena si è abbattuto oggi 25 marzo in una delle strade principali della città, come si evince dal video che è appena arrivato in redazione. L’alluvione ha travolto decine di automobili e anche persone.

Stando alle ultime notizie sono almeno 18 le vittime nella sola città di Shiraz.

Articolo di Raffaele Laricchia

