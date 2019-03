Meteo : vortice di bassa pressione al sud, ancora maltempo oggi

L’aria fredda artica giunta negli ultimi giorni sull’Italia, responsabile di danni anche piuttosto ingenti sulle regioni settentrionali per via dei venti tempestosi, ha raggiunto il basso Tirreno dove ha dato vita ad un vortice di bassa pressione ben evidente dal satellite. Questa depressione sta causando nuvolosità su gran parte del sud e del medio Adriatico e in parte anche piogge.

Nel corso della giornata di oggi, 27 marzo 2019, avremo tempo decisamente instabile sulle regioni meridionali, in particolare su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Le piogge più insistenti coinvolgeranno Salento, Basilicata ionica e Calabria ionica dove non escludiamo accumuli di pioggia anche superiori ai 30-40 mm entro stasera. Fenomeni sparsi, quasi assenti, sui settori tirrenici tra Calabria e Campania, mentre migliorerà gradualmente anche in Sardegna specie dal pomeriggio.

Le nubi ora presenti sul medio Adriatico, tra Molise e Marche, tenderanno gradualmente a diradarsi in giornata, mentre tornerà a splendere il sole sulle regioni tirreniche. Stabile e secco su tutto il nord, dove l’allarme siccità resta altissimo.

Il clima si presenterà piuttosto freddo al centro-sud mentre torneranno a salire le temperature al nord, anche oltre i 17-18°C. Venti sostenuti di grecale su tutto il centro-sud.

Articolo di Raffaele Laricchia

