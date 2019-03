Nuova Zelanda : piogge torrenziali spazzano via un grosso ponte [VIDEO]

Un’ondata di maltempo estremo si sta abbattendo sulla Nuova Zelanda, dove da pochi giorni è iniziato l’autunno australe : nell’isola meridionale della Nuova Zelanda è stato richiesto lo stato di calamità naturale a seguito delle piogge torrenziali che hanno travolto numerose aree e in alcuni casi hanno anche colpito case e ponti.

Una donna è stata trovata morta a seguito di un alluvione lampo a nord della città di Hokitika, nella regione del West Coast.

Nella città di Frans Josef il fiume in piena ha totalmente spazzato via il ponte di Waiho, uno dei simboli della città : il ponte, lungo decine di metri, è stato scaraventato via dalla furia delle acque, fortunatamente non causando vittime o feriti. Impressionante il video che mostra la distruzione del ponte :

Dozzine di case e aziende della regione sono state travolte dalle inondazioni. Chiusi almeno 300 chilometri di autostrada, essendo questa totalmente impraticabile per la presenza di fiumi in piena e fango.

