Meteo : si allontana la perturbazione, domani alta pressione? Previsioni nel dettaglio

La perturbazione presente da diversi giorni sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni del sud, sta terminando le sue ultime riserve ed è pronta ad essere totalmente spazzata via dall’alta pressione. Gli ultimissimi fenomeni stanno ancora interessando il versante ionico (dove quest’oggi è caduta parecchia neve in montagna), pertanto già dalle prime ore di domani i cieli tenderanno pian piano a pulirsi ovunque.

La giornata di domani, 29 marzo 2019, si presenterà dunque nel complesso stabile e soleggiata su tutta Italia : da segnalare solo la presenza del maestrale al sud, che soffierà con raffiche tra i 20 e i 40 km/h. Il clima si presenterà piuttosto fresco nonostante il soleggiamento diffuso, in particolare al sud dove gli effetti dell’aria fredda degli ultimi giorni non saranno ancora svaniti. In virtù di questa situazione ci aspettiamo temperature comprese generalmente tra i 14 e i 17°C al sud, mentre sul centro-nord la colonnina di mercurio potrà puntare un po’ più in alto.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Altri articoli