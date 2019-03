Salento : branco di delfini a largo di Torre Guaceto

Un meraviglioso branco di delfini è stato immortalato qualche giorno fa nelle stupende acque di Torre Guaceto, sul litorale dell’alto Salento a pochi chilometri da Carovigno e San Vito dei Normanni.

Si tratta di un avvistamento raro per queste zone e averli immortalati è decisamente un qualcosa di straordinario : le immagini che vi mostriamo sono state realizzate dai ricercatori del CoNISMa, il consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare, che si trovava in quell’area per effettuare un’attività di monitoraggio della Posidonia oceania. La fortuna ha voluto che proprio in quei momenti sbucassero dalle acque un gruppo di giocosi delfini.

Il branco, composto da 3 delfini, è giunto sotto costa a circa 12 metri di profondità. I ricercatori sono stati in grado di dedurre, dal comportamento dei delfini, che questi esemplari bazzicano questa zona per la presenza della zona A dell’Area Marina Protetta : in quest’area c’è il divieto d’accesso assoluto per le persone e si tratta dunque di una zona dominata dalla pace e ricca di fauna ittica.

Articolo di Raffaele Laricchia

SEGUI INMETEO SU FACEBOOK







Altri articoli