Grecia : forte scossa di terremoto alle 11.46, trema anche Atene

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 30 marzo 2019, esattamente alle 11.46, sulla Grecia centrale ed esattamente nel Golfo di Corinto.

Stando ai dati provenienti dai sismografi dell’INGV, così come quelli del centro EMSC, il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.3 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato attorno ai 20 km di profondità. L’epicentro del sisma è stato localizzato nel cuore della Grecia, in prossimità del Golfo di Corinto, tra i centri abitati di Paralia e Galaxidi.

La scossa è stata nettamente avvertita nell’area epicentrale per oltre 10 secondi, con tremori e boati piuttosto intensi. Sisma avvertito chiaramente anche nelle città vicine di Livadeia, Lepanto, Patrasso e Corinto. Paura anche ad Atene, distante circa 130 km dall’epicentro : il sisma nella capitale è stato avvertito con tremori più contenuti, ma comunque in grado di far vibrare case e oggetti per pochi secondi. Paura tra la popolazione, ma al momento non vengono segnalati danni a cose o persone.

Articolo di Raffaele Laricchia

