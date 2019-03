Ecuador : forte scossa di terremoto oggi 31 marzo sulla costa. Trema Guayaquil

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 31 marzo 2019, esattamente alle 09.04 italiane (corrispondenti alle 02.04 all’epicentro) sul sud America occidentale, a largo dell’Ecuador.

Stando ai dati giunti dai sismografi del centro sismico americano (USGS) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.2 sulla scala richter, con ipocentro fissato a circa 18 km di profondità. L’epicentro del sisma è stato localizzato esattamente nell’oceano Pacifico, circa 8 km a largo della costa dell’Ecuador, in prossimità della provincia di Santa Elena. Nei pressi dell’epicentro troviamo anche città come Valdivia, Montanita, Ayangue, Monteverde e Colonche : in queste località il terremoto è stato molto intenso e potrebbe aver causato dei danni, che al momento non vengono segnalati.

Non sono segnalate dunque vittime o feriti al momento, ma cercheremo di fornirvi maggiori informazioni nelle prossime ore. Il sisma è stato avvertito su gran parte del Paese e soprattutto nella città di Guayaquil, distante circa 100 km dall’epicentro.

Articolo di Raffaele Laricchia

