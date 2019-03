Meteo : domenica da piena primavera sull’Italia, nubi in avvicinamento?

Una giornata pienamente primaverile quella odierna sull’Italia : da nord a sud sta splendendo il Sole letteralmente incontrastato grazie all’alta pressione delle Azzorre, ben distesa sul Mediterraneo dove garantisce stabilità atmosferica in lungo e in largo.

Tuttavia la situazione tenderà pian piano a cambiare col passare delle ore : l’alta pressione inizierà a perdere gradualmente colpi e inizierà a lasciar spazio a correnti via via sempre più fresche, umide e instabili provenienti da ovest, dall’Atlantico. Queste correnti si insedieranno gradualmente dapprima su Spagna e Mediterraneo occidentale e successivamente, specie ad inizio settimana, sull’Italia centro-settentrionale dove vedremo un costante aumento della nuvolosità. Sarà solo l’inizio del forte peggioramento atteso per metà settimana, di cui vi parlammo ampiamente in questo articolo.

Per il momento concentriamoci sulla giornata di oggi 31 marzo 2019 : davvero poco o nulla da dire! Avremo cieli sereni su tutto il centro-nord e parte del sud : le uniche eccezioni riguardano le isole maggiori dove potremo osservare un aumento delle nubi nella seconda parte della giornata, ma senza alcuna precipitazione annessa.

Clima mite ovunque ma soprattutto al nord e sul lato tirrenico dove ci aspettiamo temperature oltre i 19-20°C. Qualche grado in meno sul lato adriatico dove soffierà una debole brezza di tramontana.

Articolo di Raffaele Laricchia

